Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Schäden an Pkw - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Mehrere Kratzer und Dellen musste der Fahrer eines weißen Audi an seinem Wagen feststellen, nachdem er diesen am Samstagnachmittag im Bereich des Festplatzes in der Schützenstraße abgestellt hatte. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat wegen Sachbeschädigung Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise auf die oder den Verursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen. Der Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro dürfte zwischen 15 Uhr und 16 Uhr verursacht worden sein.

Beuron / Hausen im Tal

Scheibe an Bahnhofsnebengebäude eingeschlagen - Mann in Gewahrsam genommen

Weil er offensichtlich eine Übernachtungsmöglichkeit suchte, hat ein 18-Jähriger am Dienstagabend in Hausen im Tal an einem Nebengebäude des Bahnhofs eine Scheibe eingeschlagen. Eine Zeugin verständigte die Polizei, die den jungen Mann in Gewahrsam nahm und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung einleitete. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Pfullendorf

Radfahrerin übersehen

An der Einmündung Melanchthonweg / Bergwaldstraße hat am Dienstagnachmittag eine 20 Jahre alte Autofahrerin eine von links kommende Radlerin übersehen und diese mit ihrem Pkw erfasst. Die 62-jährige Fahrradfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Krauchenwies

Vorfahrtsunfall fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro waren die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Pfullendorf ereignet hat. Ein 18 Jahre alter BMW-Lenker wollte von der Glashütte kommend nach links auf die Landesstraße einfahren. Dabei nahm er dem von links kommenden 50-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zum wuchtigen Zusammenstoß. Beide Autofahrer mussten mit eher leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. An den Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der am BMW auf rund 28.000 Euro und am Ford auf etwa 7.000 Euro geschätzt wird. Um beide Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes samt Notarzt, der örtlichen Feuerwehr, des Landratsamtes und der Straßenmeisterei am Einsatzort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell