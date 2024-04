Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Auto fängt in Tiefgarage Feuer

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Stettiner Straße sind am Dienstag gegen 14.45 Uhr zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Wagen in Flammen und es kam zu starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte das Feuer und konnte verhindern, dass an weiteren geparkten Fahrzeugen und am Gebäude größerer Schaden entstand. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge, war es beim Laden der Batterie eines älteren Verbrenner-Wagens im Motorraum zum Brand gekommen. Am Auto entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 35.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Weitere Fahrzeuge und die Tiefgarage wurden lediglich durch die Rußbildung in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 16.30 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

