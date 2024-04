Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Joint geraucht und Auto gefahren

Nur wenige Stunden vor dem Antritt seiner Fahrt hat ein 19-Jähriger einen Joint geraucht. Folglich muss er mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau hatten den jungen Mann in der Nacht auf Dienstag kurz nach 1 Uhr in der Straße "Am Riedbaum" gestoppt und bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln bemerkt. Nach einem Drogenvortest und einer Blutentnahme in einem Krankenhaus durfte der 19-Jährige seine Fahrt selbstverständlich nicht mehr fortsetzen.

Inzigkofen

Von Fahrbahn abgekommen

Unverletzt blieb der 27 Jahre alte Fahrer eines BMW M4, der am Montagmorgen auf der B 313 zwischen Vilsingen und Inzigkofen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Der BMW streifte einen Straßenpfosten, nachdem das Heck des Wagens ausgebrochen war, und blieb im angrenzenden Grünstreifen liegen. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug, an dem schätzungsweise ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden sein dürfte.

Pfullendorf

Pkw mutwillig beschädigt

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter offensichtlich mutwillig an einem geparkten Ford im Mühlweg angerichtet hat. Der Unbekannte schlug zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag die Heckleuchten des Pkw ein. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen, der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet hat.

Pfullendorf

Frau bemalt gusseiserne Figur

Passanten sind am Sonntagnachmittag eingeschritten, als eine Frau eine gusseiserne Figur vor einem Hotel in der Heiligenberger Straße mit einem bunten, fetthaltigen Stift bemalt hat. Als ein Nachbar der Frau hinterherfuhr und diese zur Rede stellen wollte, trat diese gegen seinen Pkw. Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm sich der Frau an, die sich möglicherweise in einem psychisch auffälligen Zustand befand. Inwieweit Sachschaden an der Figur entstanden ist, muss noch geklärt werden.

