Albstadt / Sigmaringen (ots) - Gewerbsmäßiger Diebstahl - Tatverdächtige in Untersuchungshaft Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen haben einen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Albstadt aufgeklärt. Am Samstag, 23.03., wurde ein 19-Jähriger von einem Mitarbeiter des ...

mehr