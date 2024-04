Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu / A 96

Auffahrunfälle - ein Beteiligter mit deutlich über zwei Promille am Steuer

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 28.000 Euro entstand am Montagnachmittag bei zwei Auffahrunfällen auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West. Eine 28 Jahre alte BMW-Fahrerin erkannte kurz nach 16 Uhr zu spät, dass zwei vor ihr befindliche Pkw, ein Mercedes und eine Skoda, auf der Überholspur verkehrsbedingt abbremsen mussten und fuhr dem Skoda hinten auf. Dieser wurde wiederum auf den Mercedes aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, er hatte jedoch kurze Zeit später einen weiteren Verkehrsunfall zur Folge. Weil sich der Verkehr staute, musste ein VW-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord abbremsen, was wiederum ein 25 Jahre alter Peugeot-Fahrer übersah und hinten auffuhr. Während der 59-jährige VW-Lenker über leichte Nackenschmerzen klagte, wurden die Beamten im Fahrzeug des 25-Jährigen stutzig. Dieser hatte diverse alkoholische Getränke bei sich und roch stark nach Alkohol. Ein Alkoholvortest ergab deutlich über zwei Promille, weshalb sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Infolge der Verkehrsunfälle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn in südlicher Fahrtrichtung.

Argenbühl

Unsicher am Steuer

Eine unsichere Autofahrerin wurde der Verkehrspolizei Kißlegg am Montagnachmittag auf der L 265 zwischen Gottrazhofen und Kißlegg mitgeteilt. Die Mitsubishi-Lenkerin soll bei ihrer Fahrt mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten sein, weshalb laut Zeugenangaben andere Verkehrsteilnehmer teils bis zum Stillstand abbremsen hätten müssen. Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden oder ausweichen mussten werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Weingarten

Unbekannte schlagen Fensterscheibe an Umkleidekabine ein

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende hinweg eine Fensterscheibe an der Umkleidekabine der Talschuhalle in der Jakob-Reiner-Straße eingeschlagen. Die Feuerwehr sicherte das Fenster, sodass die Räumlichkeiten nicht von außen betreten werden können. Durch die offensichtlich mutwillige Tat entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Ravensburg

In Gartenlauben eingebrochen

In mehrere Gartenlauben einer Schrebergartenanlage in der Straße "Deisenfang" ist zwischen Donnerstagmittag und Montagvormittag ein Unbekannter eingebrochen. Der Täter hebelte die Lauben auf und hatte es dabei offenbar auf Wertgegenstände und Werkzeug abgesehen. Darüber hinaus verschaffte sich der Langfinger Zutritt zum Vereinsheim, wo er jedoch keine Beute machte. Durch die Einbrüche entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 2.000 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Vor Kontrolle geflüchtet - Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Vor einer Polizeikontrolle wollte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 17-Jähriger flüchten, der ohne Führerschein am Steuer eines Pkw in der Gartenstraße fuhr. Als eine Streife den jungen Mann gegen 2.30 Uhr stoppen wollte, gab dieser Gas, bog in mehrere Seitenstraßen ab und schaltete teils bei Dunkelheit sein Licht ab. Im Bereich der Eywiesenstraße endete für den 17-Jährigen die Fahrt, woraufhin er von den Einsatzkräften widerstandslos festgenommen wurde. Der Jugendliche, den nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erwarten, wurde später an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise auf den Verursacher. Ein Unbekannter hatte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag in der August-Braun-Straße einen geparkten Volvo touchiert und anschließend das Weite gesucht. Um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher dabei nicht.

Isny im Allgäu

Einbruch in Schmuckwerkstatt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Scheibe einer Schmuckwerkstatt in der Espantorstraße eingeschlagen und Ringe aus der Auslage gestohlen. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat nach dem Einbruch Ermittlungen eingeleitet und sucht nun nach Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07552/984-0 entgegen. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden.

Bad Waldsee

Berauschter Radfahrer fährt auf Verkehrsinsel gegen Straßenschild

Gegen ein Straßenschild ist am frühen Dienstagmorgen ein berauschter Radfahrer auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung Bahnhofstraße/Schützenstraße geprallt. Der Mann, der eigenen Angaben zufolge mehrere Liter Alkohol und mehrere Joints konsumiert hatte, zog sich eine Kopfplatzwunde und leichtere Hämatome zu. Er wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. An seinem Rad entstand lediglich geringer Sachschaden. Der 51-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

