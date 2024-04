PP Ravensburg: Unbekannter überfällt Tankstelle

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots) - Zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Stettiner Straße sind am Dienstag gegen 14.45 Uhr zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Wagen in Flammen und es kam zu starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte das Feuer und konnte verhindern, dass an weiteren geparkten Fahrzeugen und am ...

mehr