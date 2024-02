Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Aschenbecher löst Brand in einer Wohnung aus

Bild-Infos

Download

Sittensen (ots)

Ein Aschenbecher in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Up´n Kamp löste am Samstagabend ein Feuer aus.

Gegen 18.40 Uhr wurde zahlreiche Feuerwehren mit dem Einsatzstichwort "Feuer Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Bei Eintreffen der Sittenser Feuerwehr war der Auslöser des Brandes, ein Aschenbecher bereits aus der Wohnung raus und das Feuer von selbst erloschen. Anschließend musste die Wohnung ausreichend gelüftet werden, um diese vom Rauch zu befreien. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Alle Einsatzkräfte, die sich noch auf Anfahrt zur Einsatzstelle befanden, konnten daraufhin die Einsatzfahrt abbrechen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Sittensen, Lengenbostel, Tiste, Vierden, Hamersen, Tostedt und Zeven sowie Führungskräfte der Gemeinde- und Kreisfeuerwehr. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort.

Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt die Polizei. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell