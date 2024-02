FW-ROW: Feuerwehreinsätze in der SGM Sottrum

Rotenburg (Wümme) (ots) - Zu einem Brand in einem Gebäude auf dem Altgelände des Krankenhauses kam es am Nachmittag in Rotenburg (Wümme). Um 20 nach drei wurden Kräfte der Feuerwehren aus Rotenburg und Hemsbünde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort wurde schnell klar, dass es in einer kleinen Küche im Obergeschoss des Gebäudes zu einem Feuer gekommen war. Das Einsatzstichwort wurde daraufhin ...

mehr