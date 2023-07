Polizeidirektion Bad Segeberg

Bad Segeberg

Weddelbrook - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht nach mehreren Einbrüchen in Gewerbeobjekte in Weddelbrook und Bad Segeberg nach möglichen Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21.05.2023) kam es in Weddelbrook zu zwei Einbrüchen.

In der Glückstädter Straße drangen Unbekannte in ein Restaurant und eine in der Nähe liegende Praxis ein.

Im Restaurant öffneten der/die Täter einen Zigarettenautomaten und stahlen Bargeld und Zigaretten.

In Bad Segeberg war in der folgenden Nacht von Freitag auf Samstag ein Restaurant in der Hamburger Straße betroffen.

Hier drangen Unbekannte in der Fußgängerzone zwischen "Am Landratspark" und der Kurhausstraße zwischen 22:45 und 10:15 Uhr in die Räume ein und stahlen Bargeld.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04551 884-0 um sachdienliche Hinweise.

