Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagabend, 09.07.2024, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Motorhaube eines in der Poststraße am Fahrbahnrand geparkten, grauen PKW Mercedes Benz, indem sie diese verkratzten. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 1000.- Euro belaufen. Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell