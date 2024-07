Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Autobahnfahnder stoppen Transporter/Gestohlenes Pedelec entdeckt

Pfungstadt (ots)

Einen 35 Jahre alten Transporterfahrer und seine beiden Beifahrerinnen stoppten zivile Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagabend (08.07.) auf der A 67. Im Fahrzeug des Mannes fanden die Beamten anschließend ein in Nordrhein-Westfalen gestohlenes Pedelec. Die Fahnder stellten das Rad sicher und nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei dauern an. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell