Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte schlagen nach einem Fußballspiel einen jungen Mann- Hinweise erbeten (12.06.2024)

Konstanz (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, ist es auf dem Sportgelände in der Gustav-Schwab-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein junger Mann leichte Verletzungen davontrug. Nach einem gemeinsamen Fußballspiel geriet ein 24-Jähriger mit zwei unbekannten Spielern aus der gegnerischen Mannschaft wegen Uneinigkeiten bezüglich der Turnierregeln in Streit. In der Folge schlugen die beiden Männer dem jungen Mann mit den Fäusten ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Die beiden Schläger fuhren nach der Auseinandersetzung mit einem schwarzen Mercedes GLE in Richtung der Fahrradstraße (Petershauser Straße) davon. Der Polizei liegt die folgende Personenbeschreibung vor: Der jüngere Täter soll eine n Brille und ein rotes T-Shirt getragen haben. Bei dem älteren soll es sich um dessen Vater gehandelt haben. Beide Männer waren etwa 170 Zentimeter groß. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der beiden unbekannten Männer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell