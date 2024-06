Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Engen/ Lkr. Konstanz) Autofahrer mit annähernd vier Promille unterwegs (12.06.2024)

Singen/Engen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Einer Zeugin war der Mann zuvor an einer Singener Tankstelle aufgefallen, da er Alkohol trank und mit seinem Transporter wegfuhr. Sie meldete dies bei der Polizei. Eine Streife der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen konnte den Peugeot Boxer auf der Breitestraße in Engen anhalten. Dessen 42-jähriger Fahrer stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast vier Promille. Der Mann musste bei einem Arzt eine Blutprobe abgeben und war neben seinen Autoschlüsseln auch den Führerschein los. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen der Trunkenheitsfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell