POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Heckscheibe an geparktem eingeschlagen - rund 2.000 Euro Schaden (01.-12.06.2024)

Konstanz (ots) - Ein Rollerfahrer ist am Mittwochabend im Kreisverkehr auf der Reichenaustraße (B33) betrunken gestürzt. Gegen 22.15 Uhr war der 56-Jährige mit einem Piaggio- Roller im Kreisverkehr unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt in Richtung Reichenau fuhr er nach rechts aus dem heraus, kam hierbei nach links von der Straße ab links stürzte in der Folge auf die ...

mehr