Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Rollerfahrer betrunken gestürzt (12.06.2024)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Mittwochabend im Kreisverkehr auf der Reichenaustraße (B33) betrunken gestürzt. Gegen 22.15 Uhr war der 56-Jährige mit einem Piaggio- Roller im Kreisverkehr unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt in Richtung Reichenau fuhr er nach rechts aus dem heraus, kam hierbei nach links von der Straße ab links stürzte in der Folge auf die Steinplatten unterhalb der Brücke. Hierbei verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Test mit einem Ergebnis von über zwei Promille bestätigte den Verdacht. Der 56-Jährige musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einer Trunkenheit im Verkehr.

