Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B 311

Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B 311 - zwei Personen verletzt - Zeugenaufruf (11.06.2024)

Tuttlingen - B 311 (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstag, gegen 22:30 Uhr, auf der Bundesstraße 311 (Christian-Scheerer-Straße) ereignet hat. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 18-jähriger Skoda-Fahrer waren vom Aesculap-Platz herkommend in Richtung Möhringen unterwegs. Im mehrspurigen Bereich am Ortsausgang wechselte der Mercedes-Fahrer von der rechten, über die mittlere auf die linke Spur um an einer Einmündung in die Dornierstraße abzubiegen. Beim Spurwechsel kreuzte er den Fahrweg des 20-Jährigen so, dass dessen Skoda und der Mercedes zusammenstießen. Durch den Aufprall abgewiesen, schleuderten beide Autos in der Folge auf die Einmündung und kamen dort zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes verletzte sich dabei leicht, der 18-Jährige schwer. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/9410 in Verbindung zu setzen.

