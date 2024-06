Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) Mit Auto Unfall gebaut und geflüchtet (10.06.2024 - 11.06.2024)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 4 Uhr, in der Südstraße einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Der Fahrer kam in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und fuhr in eine etwa drei Meter hohe Thuja-Hecke. Der Unfallverursacher machte sich auf und davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von geschätzt 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Mühlheim unter der Telefonnummer 07463/99610 entgegen.

