Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei leicht Verletzte durch Unfall (11.06.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es im Einmündungsbereich der Vockenhauser Straße auf Höhe des Edeka zu einem Unfall gekommen, bei dem sich zwei Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen haben. Ein 39-jähriger Fahrer eines Lastwagens der Marke Iveco bog gegen 15:00 Uhr von einer Anliegerstraße auf die Vockenhauser Straße nach links ein. An der Einmündung prallte er hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Fahrer einer Moto Guzzi zusammen, der in Richtung Obereschach fuhr. Durch die Kollision stürzten der Motorradfahrer und seine 66-jährige Mitfahrerin. Ein Rettungswagen brachte die beiden leicht Verletzten ins Krankenhaus. An der nicht mehr fahrbereiten Moto Guzzi entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Schadenshöhe am Iveco schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

