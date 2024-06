Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - NACHTRAGSMELDUNG - Durch Explosion schwer verletzter Mann verstorben (04.06.2024)

Spaichingen (ots)

Der am 21.05.2024 bei einer Explosion schwer verletzte 82-Jährige ist am Donnerstag in einem Krankenhaus verstorben. Wir berichteten bereits unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5783936

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Explosion auf den unsachgemäßen Umgang mit Gasflaschen zurückzuführen

