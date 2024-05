Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Radfahrer bei Unfall verletzt

Oberthal (ots)

Ein 11jähriger Radfahrer wurde am 02.05.24 gegen 17.00 Uhr bei einem Unfall in Oberthal verletzt. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Straße "Im Brühl" von der Poststraße her kommend. In der dortigen Rechtskurve (in Höhe Sparkasse) habe ein schwarzer PKW derart die Kurve geschnitten, dass der Geschädigte sein Rad stark abbremsen musste um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. In der Folge kam der Radfahrer zu Fall und wurde hierbei verletzt. Das Fahrrad des Geschädigten wurde ebenfalls beschädigt. Der PKW-Fahrer hat im Anschluss seine Fahrt unverändert fortgesetzt. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise unter 06851/8980 oder PI-WND-ESD@polizei.slpol.de geben können.

