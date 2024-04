Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Motorraddiebstahl in Reitscheid

Reitscheid (ots)

Am Sonntag gegen 04:11 Uhr entwendeten zwei Täter aus einem Carport in der Biegelstraße in Freisen OT Reitscheid ein orangefarbenes Motorrad der Marke KTM. Die beiden Täter konnten bei der Tatausführung durch eine Überwachungskamera videografiert werden. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell