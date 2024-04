Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Die Polizei aus St. Wendel informiert über eine mögliche Bedrohungslage an der Gemeinschaftsschule Marpingen

Marpingen (ots)

Vermutlich am Mittwoch (24. April 2024) hat eine bislang noch unbekannte Person in einer Toilettenanlage der Gemeinschaftsschule Marpingen einen Schriftsatz mit dem Inhalt zu einem vermeintlich geplanten "Amoklauf" angebracht. Unmittelbar nach Bekanntwerden der näheren Umstände hat die Schulleitung am Morgen des Donnerstags (25. April 2024) die richtigen Schritte eingeleitet und auch die Polizei auf den Plan gerufen. Neben der Beratung der Schulleitung wurden intensive Ermittlungen zu möglichen Motiven, Personen und Hintergründen - auch unter Beachtung der Aktivitäten in den sozialen Medien - durchgeführt, die letztlich auch zu einem polizeilichen Einsatz am Freitag (26. April 2024) geführt haben. Alle Informationen und die durch Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse wurden vor dem Einsatz abgewogen, um Gefährdungen für Lehrkräfte, Schüler und andere Beteiligte auszuschließen. Dennoch war es aus polizeilicher Sicht unumgänglich, dass am Freitag über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Polizeipräsenz in und im Umfeld der Schule zu beobachten war. Die Polizei in St. Wendel bedankt sich bei der Schulleitung, den Lehrern als auch den Schülern der Gemeinschaftsschule Marpingen sowie deren Eltern, die mit ihrem umsichtigen Verhalten und Handeln dazu beigetragen haben, das sichere Umfeld der Schule und den Ablauf des Schulbetriebs nicht zu gefährden. Die Ermittlungen in Hinblick auf den Verursacher gehen unbeachtlich des polizeilichen Einsatzes weiter.

