Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Heckscheibe an PKW eingeschlagen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Donnerstag (18.04.24) auf Freitag (19.04.2024), kam es in der Tholeyer Straße in St. Wendel zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten PKW. Der oder die Täter schlugen hierbei die Heckscheibe eines VW Tiguan ein. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in St.Wendel unter der Telefonnummer 06851-8980

