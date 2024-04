POL-WND: Vermisster 75-jähriger Helmut Eisenbarth

Alsweiler (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Tholeyer Straße in Alsweiler zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Hier wurde an einem weißen Ford Transit, welcher vor einem Wohnanwesen geparkt war, der linke Außenspiegel beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit keine vor. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise ...

