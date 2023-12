POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Spontanversammlung von Landwirten im Bereich des Wesertunnels

Delmenhorst (ots) - Zwei junge Männer sind am Mittwoch, 13. Dezember 2023, gegen 21:45 Uhr, in eine Scheune in Butjadingen eingebrochen. Sie bedrohten die Bewohner eines angrenzenden Hauses anschließend mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe. Im Rahmen der Fahndung wurden beide Männer von der Polizei gestellt. Eine Bewohnerin des Hauses in Burhave kehrte ...

mehr