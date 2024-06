Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreisstraße 6160 (12.06.2024)

Moos (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 18 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 6160 zwischen Weiler und Bankholzen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto total beschädigt worden ist. Ein 52-jähriger Fahrer eines Gelenkbusses der Marke Solaris war auf der K6160 von Weiler herkommend in Richtung bankholzen unterwegs. Im dortigen Kurvenbereich schwenkte das hintere Fahrzeugteil des Busses auf die Gegenfahrbahn aus, wo es mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 43-Jährigen zusammenprallte. Der Golf kam nach der Kollision in einem Graben am rechten Fahrbahnrand in Schräglage zum Stehen. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Golf, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Höhe des Blechschadens am Bus schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

