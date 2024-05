Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person bei Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 20.05.2024 gegen 16:20 Uhr kam es auf K 1 bei Körkwitz Hof zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Der deutsche Fahrzeugführer eines Krad Honda aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen scherte nach einem Überholvorgang in einer Rechtskurve wieder ein und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen stieß er mit dem entgegenkommenden Fahrzeugführer eines VW zusammen. Als Folge des Verkehrsunfalls wurde der 45jährige Unfallverursacher schwer verletzt und nach Abschluss der Erstmaßnahmen, per Hubschrauber, in das Südstadtklinikum Rostock verbracht. Der 91jährige Fahrer des VW, ebenfalls aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen erlitt nach eigenen Angaben leichte Verletzungen. Er lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort ab und begibt sich eigenständig in medizinische Behandlung. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Der Fahrzeugführer des Krad Honda war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, das von ihm geführte Kraftfahrzeug war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Des Weiteren gab der Fahrzeugführer an, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Blutprobenentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus entnommen. Die K 1 musste für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

