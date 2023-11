Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbrüche, Zeugen gesucht

Mittels unbekanntem Werkzeug wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 13:50 Uhr eine Eingangstür sowie ein Rolltor an einem Firmengebäude in der Straße "Im Dornschlag" beschädigt. Nach ersten Ermittlungen wurde aus dem Innern nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Am Mittwoch in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16 Uhr, hebelte ein noch Unbekannter die Eingangstür sowie eine dahinter befindliche Wohnungstür eines Anwesens in der Straße "Im Dornschlag" auf um sich so Zutritt zu verschaffen. Sämtliche Schränke im Innenbereich wurden durchwühlt. Aus einer Handtasche entwendete der noch unbekannte Einbrecher ein Mobilfunkgerät der Marke "POCO" sowie mehrere Bankkarten. Der Höhe des angerichteten Sachschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

