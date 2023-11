Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Riskante Flucht vor Fahrzeugkontrolle, wer wurde gefährdet?

Rastatt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen entzog sich ein Autofahrer mit einem riskanten Fluchtmanöver einer Fahrzeugkontrolle. Gegen 6 Uhr beobachtete eine Streife des Polizeireviers Rastatt im Kreuzungsbereich der Kehler Straße und Josefstraße, wie der Fahrzeuglenker einen sogenannten Donut-Drift durchführte. Beim Anblick des Streifenwagens ergriff der Mazda-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Flucht. Während die Polizisten die Verfolgung aufnahmen, gefährdete der Flüchtende durch seine rücksichtslose Fahrweise mehrfach unbeteiligte Verkehrsteilnehmer und zwang diese, ihm auszuweichen. Weiterhin streifte er ein im "Westring" am Straßenrand geparktes Auto und verursachte einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Aufgrund einer baulichen Straßensperrung im Bereich "Stadtgarten" war eine Weiterfahrt nicht möglich und der 34 Jahre alte Fahrzeuglenker sowie sein 29-jähriger Beifahrer setzten die Flucht zu Fuß fort. Letzterer konnte bei der fußläufigen Verfolgung gestoppt und der mutmaßliche Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 34-Jährigen gefährdet wurden sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise berichten können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/je

