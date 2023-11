Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Aufmerksame Nachbarn

Bühl (ots)

Aufmerksame Nachbarn beobachteten am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, wie zwei verdächtige Personen aus einer geöffneten Garage in der Honaustraße kamen und riefen daraufhin die Polizei an. Die beiden 24 und 26 Jahre alten Männer konnten kurze Zeit später auf einem Parkdeck in der Nähe von einer Streifenwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. In Anwesenheit der Polizeibeamten ließen die Männer einen Schraubendreher, der zuvor aus der Garage entwendet wurde und ein sogenanntes "Butterfly-Messer" fallen. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass die beiden Männer von verschiedenen Behörden gesucht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeireviers Bühl geführt.

/vo

