Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Geldbörse gestohlen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Mittwochmorgen über ein geöffnetes Badezimmerfenster im Erdgeschoss eines Anwesens in der Ferdinand-Stieffell-Straße Zugang zu den Wohnräumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Dieb eine Geldbörse mit etwa 40 Euro Bargeld. Der in seinem Büro anwesende Bewohner konnte gegen 10 Uhr verdächtige Geräusche wahrnehmen. Beim Nachschauen soll der Unbekannte die Wohnung wieder durch das Badezimmer verlassen und an der äußeren Hauswand gestanden haben. Auf Ansprache sei er in Richtung Johann-Peter-Frank-Straße geflüchtet. Der etwa 180 Zentimeter große, schlanke Mann soll eine dunkle Wintermütze und Jacke getragen haben. Er wurde als etwa 20 bis 35 Jahre alt beschrieben. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen eingeleitet und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell