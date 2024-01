POL-CE: Verkehrsunfallflucht nach Fahrradunfall

Celle (ots) - Celle - Am vergangenen Wochenende (27./28.01.24) haben die Kolleg:innen des Einsatz- und Streifendienst im Stadtbereich Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und hierbei insgesamt 61 Verstöße geahndet. Am Samstagvormittag ist der mobile Kontrollort in Altenhagen, an der Lachtehäuser Straße, gewesen. Hier sind 30km/h erlaubt und der schnellste Fahrer ist mit 59km/h unterwegs gewesen. Am Nachmittag ist ...

mehr