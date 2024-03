POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz-Könen

Schweich (ots) - Am Donnerstag, dem 22.02.2024, zwischen 06:00 - 14:30 Uhr, wurde ein PKW, der auf dem Parkplatz des Schwimmbads in Schweich parkte zerkratzt. Der Lack des PKW wurde offensichtlich von einem unbekannten Täter rundherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

