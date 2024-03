Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad;

Trier, Eurener Straße (ots)

Am Freitag, dem 01.03.2024, kam es in der Eurener Straße in Trier, auf Höhe der dortigen Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Autofahrer beabsichtigte auf das Tankstellengelände aufzufahren, wofür er über die Gegenfahrspur fahren musste. Aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen war eine Sicht auf die Gegenfahrspur nur bedingt möglich. Als der Autofahrer langsam auf die Gegenfahrspur fuhr, kam ihm der Motorradfahrer entgegen. Dieser übersah das auf seiner Fahrspur befindliche Auto und kollidierte mit dessen Front und kam zu Sturz. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Unfall konnte durch mehrere Zeugen beobachtet werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier, der Rettungsdienst mit Notarzt, ein Abschleppunternehmen sowie die Polizei Trier.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell