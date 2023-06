POL Schwaben Nord: Zwei Autos nach Unfall ausgebrannt

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Montagabend (12.06.2023) kam es zu einem Unfall mit einem geparkten Pkw in der Holzbachstraße. Der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 23.45 Uhr hörte eine 35-jährige Pkw-Besitzerin einen lauten Knall und stellte einen Unfallschaden an ihrem geparkten Pkw fest. Anschließend verständigte sie die Polizei. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun ...

