Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.07.2024, 19:00 Uhr - 11.07.2024, 07:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Am Güterbahnhof SV: Zwischen dem 10.07.2024, 19:00 Uhr und dem 11.07.2024, 07:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Zweibrücken, am Güterbahnhof. Der 21-jährige Geschädigte parkte seinen schwarzen Audi A5 Am Güterbahnhof in Zweibrücken, als dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ nach dem Verkehrsunfall unerlaubt die Unfallstelle. Der Audi wurde im Bereich des rechten Kotflügels beschädigt, der Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet bzw. kann Angaben zu dem Unfallverursacher machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell