Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung durch unsicher fahrenden PKW- Führer

Hinterweidenthal (ots)

Am 14.07.2024 gegen 14.00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer/innen der Polizeiinspektion Dahn einen unsicher fahrenden PKW- Führer, welcher die Bundesstraße B 427 von Salzwoog kommend in Richtung Dahn befuhr. Bei seiner Fahrt sei der Mann immer wieder in den Gegenverkehr gefahren und habe hierdurch sich und andere Verkehrsteilnehmer/innen gefährdet. Der 85-jährige Fahrzeugführer des grauen Skoda mit Pirmasenser Kennzeichen konnte durch die eingesetzten Beamten gestoppt und kontrolliert werden. Die Fahrunsicherheit war- nach Hinzuziehung eines Rettungswagens- auf eine Dehydrierung zurückzuführen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eröffnet. Augenzeug/innen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Dahn zu melden (per Mail pidahn@polizei.rlp.de oder telefonisch: 06391-9160). /pidn

