POL-AC: Update zur Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Stolberg/Alsdorf/Hamburg (ots) - Seit dem 23.05.2024 sucht die Polizei Aachen nach einer 15-jährigen Jugendlichen. Joyce Emily W. verließ an diesem Tag die Jugendeinrichtung in Stolberg und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Es gibt Hinweise darauf, dass Sie sich in Alsdorf oder im Bereich Hamburg aufhalten könnte. Bisherige Ermittlungen, beispielsweise eine Ortung ihres Handys führten nicht zum Wiederauffinden der ...

