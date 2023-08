Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brennender PKW in der Ausfahrt der Autobahn A42

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberhausen (ots)

Am heutigen Mittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein brennendes Fahrzeug auf der Autobahn A42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort gemeldet. Tatsächlich befand sich der brennende Pkw bereits in der Ausfahrt Oberhausen Zentrum, nur wenige Meter entfernt von der Konrad-Adenauer-Alle. Parallel zur Verkehrsabsicherung durch die Polizei wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Brandbekämpfung eingeleitet, sodass der Brand schnell gelöscht werden konnte. Die Fahrerin des Fahrzeuges konnte das Fahrzeug bereits vor Eintreffen von Feuerwehr und Polizei unverletzt verlassen. Bedingt durch die Einsatzmaßnahmen bildete sich sowohl an der Ausfahrt Oberhausen Zentrum, als auch auf der Konrad-Adenauer-Alle ein Rückstau. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte für ca. 30 Minuten im Einsatz.

Die Brandursache wird nun durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell