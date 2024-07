Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Langenargen

Verletzte Person

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr wurde von Passanten in der Mühlstraße eine schwer verletzte Person aufgefunden. Der zunächst unbekannte Mann wies massive Verletzungen im Brustbereich auf, an denen er trotz notärztlicher Versorgung kurze Zeit später verstarb. Nachdem die Umstände zunächst völlig unklar waren, wurde der Ereignisort mit Unterstützung der Feuerwehr Langenargen abgesperrt, ausgeleuchtet und durch die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen umfangreiche Spurensicherungs- und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, Hierdurch gelang es, den Verstorbenen zu identifizieren und nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Fremdeinwirkung am Tod des 27-Jährigen auszuschließen. Ein Bezug zum derzeit stattfindenden Uferfest ist nicht gegeben. Eine am Samstagabend aufgekommene Nachricht über eine weitere verletzte Person im Bereich der Strandbar kurz nach 21 Uhr steht mit dem genannten Fall nicht im Zusammenhang, hier hatte sich eine Person durch einen Sturz leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Hagnau am Bodensee

Müdigkeit eines Verkehrsteilnehmers führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Auf der B 31 Höhe Hagnau am Bodensee kam es am Samstag um 14.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei glücklicherweise niedrigen Geschwindigkeiten, wodurch ein Gesamtschaden von circa 40.000 Euro verursacht wurde. Wie die Beamten der Polizei bislang ermitteln konnten, befuhr der 23-jährige Unfallverursacher mit seinem Mercedes-Benz AMG die B 31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen, während das Fahrzeug des Geschädigten in der Gegenrichtung im stockenden Verkehr unterwegs war. Mutmaßlich aufgrund von Müdigkeit geriet der Fahrer des Verursachers mit circa 30 km/h in den Gegenverkehr und touchierte dabei halb frontal den Kombi des Geschädigten, welcher mit seiner Familie unterwegs war. Während am Fahrzeug des Geschädigten lediglich ein Schaden von circa 10.000 Euro entstand, erlitt der Mercedes AMG des Unfallverursachers mit circa 30.000 Euro einen Totalschaden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall, dank der niedrigen Geschwindigkeiten, niemand verletzt. Auch die ausgelösten Airbags beider Fahrzeuge dürften hierbei Schlimmeres verhindert haben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch hinzugerufene Abschleppdienste abgeholt werden. Zur Räumung der Unfallstelle musste die B 31 zum Teil gesperrt werden. Somit entstanden durch den Verkehrsunfall erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Uhldingen-Mühlhofen

Feuerwehr verhindert Schlimmeres bei Brand in Wohnblock

Beim Brand in einem Wohnblock mit 50 Wohneinheiten in der Linzgaustraße in Uhldingen-Mühlhofen konnte das schnelle Eingreifen der Feuerwehr am Samstag gegen 13.50 Uhr Schlimmeres verhindern, so dass es lediglich zu geringem Sachschaden, nicht aber jedoch zu Personenschäden kam. Dabei konnten die Rettungskräfte vor Ort feststellen, dass sich der Brandherd in einer Wohnung im 3. Obergeschoss befand. Die Feuerwehr konnte über die Drehleiter in die entsprechende Wohnung eindringen und den Brand schnell löschen. Die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Überlingen ergaben, dass die Bewohnerin im engen Wohnflur in ihrem Rollstuhl sitzend geschoben wurde und dabei vermutlich unbeabsichtigt und unbemerkt der Regler der Herdplatte gedreht und somit die Herdplatte eingeschaltet wurde. Die heiße Herdplatte entzündete in der Folge ein auf dem Herd befindliches hölzernes Schneidebrett sowie weitere Küchenutensilien. Die Flammen griffen schnell auf die Küchenarbeitsplatte sowie die Wand über. Durch die sofortige Alarmierung der Feuerwehr und ein schnelles Eintreffen der Wehrmänner konnten diese jedoch den Brand noch in der Küche stoppen. Der Schaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Die Wohnung kann weiterhin bewohnt werden. Neben Kräften des Rettungsdienstes und der Polizei war die Feuerwehr mit 30 Mann im Einsatz.

Salem

Auffahrunfall führt zu 4 leichtverletzten Personen

Am Samstag um 20.11 Uhr kam es in der Neufracher Straße in Salem beim Abbiegevorgang eines Audi zu einem Auffahrunfall, was einen Schaden von knapp 10.000 Euro sowie 4 leichtverletzte Personen zur Folge hatte. Wie die Beamten des Polizeireviers Überlingen bislang ermitteln konnten, war die 36-jährige Lenkerin des Audi auf der Neufracher Straße fahrend gerade dabei nach rechts in eine dortige Stichstraße einzubiegen, als sich von hinten ein Toyota näherte und vermutlich aus Unachtsamkeit ungebremst dem Audi auffuhr. Dabei war den bisherigen Erkenntnissen zufolge der Fahrtrichtungsanzeiger des Audi ordnungsgemäß gesetzt. Im Audi befanden sich neben der Lenkerin auch deren Ehemann sowie ein 9 Jahre altes Kind. Alle Fahrzeuginsassen des Audi sowie die 23-jährige Fahrerin des Toyota wurden leicht verletzt in eine Klinik in Überlingen zur entsprechenden medizinischen Behandlung eingeliefert. Am Toyota entstand ein Schaden von circa 6.000 Euro und war nicht mehr fahrbereit. Am Audi entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. Zur Versorgung der Verletzten waren 3 Rettungswagen, sowie ein Einsatzfahrzeug mit Notarzt vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell