Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr einen Fiat angefahren, der auf dem Parkplatz in der Östlichen Uferstraße abgestellt war. Nach dem Parkrempler, bei dem linksseitig am Heck Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand, suchte der Verursacher das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen der Unfallflucht nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Tischkamin entzündet - Mehrere Verletzte

Nach einem Vorfall am Sonntagabend im Bereich Ailingen musste ein Kleinkind mit schweren Verbrennungen in eine Klinik geflogen werden. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte eine Verwandte des Kindes einen Tischkamin entzünden. Beim Befüllen des Geräts mit einer brennbaren Flüssigkeit und der Entzündung kam es zum folgeschweren Unfall. Es entstand eine Stichflamme, durch die das Kleinkind schwerste Verletzungen davontrug. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Zwei weitere beteiligte Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungsdienste brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Ermittlungen, wie es zum Unfall kommen konnte, dauern an.

Langenargen

Kennzeichen abgerissen - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag mehrere Kennzeichen mutwillig von Autos abgerissen hat, die in der Kirchstraße und der Eisenbahnstraße abgestellt waren, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge machte sich der Täter an insgesamt vier Fahrzeugen zu schaffen und richtete dabei zum Teil auch Sachschaden an. Ein Hinweisgeber fand drei der Kennzeichen in einem Busch auf Höhe der Windhager Straße / Amthausstraße. Zeugen, die insbesondere zwischen Mitternacht und 8.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Sipplingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 20 Uhr bei einem missglückten Parkmanöver auf dem Parkplatz beim Rathaus angerichtet. Mutmaßlich beim Rangieren kollidierte der Verkehrsteilnehmer mit der Fahrertür des abgestellten Mazda und fuhr danach einfach davon. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Verursacher nicht. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Frickingen

Motorradfahrer kollidiert frontal mit Pkw

Am Sonntagabend hat sich auf der L 200 zwischen Ahäusle und Altheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer war gegen 18.15 Uhr aus Überlinger Richtung kommend unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er frontal mit dem Mazda eines entgegenkommenden 30-Jährigen. Der 34-Jährige wurde von seiner Maschine geschleudert und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Er zog sich schwerste Verletzungen zu und musste nach der ersten Versorgung an der Unfallörtlichkeit in eine Klinik gebracht werden. Der Autofahrer, dessen Wagen ebenfalls neben der Straße zum Stillstand kam, wurde eher leicht verletzt. Sowohl am Zweirad als auch am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf jeweils etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei der auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße voll gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Sigmaringen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Hinweise von etwaigen Unfallzeugen und Personen, die eventuell schon zuvor auf den Motorradfahrer aufmerksam wurden, nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell