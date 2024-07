Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Einbruch in Spielothek

Zu einem Einbruch in eine Spielothek kam es am Dienstag gegen 3.30 Uhr. Die zwei bislang unbekannten Täter verschafften sich mittels einer Leiter Zutritt durch ein Fenster. Nachdem ein Zeuge die Polizei verständigte, verschwanden die beiden, ließen jedoch ihr Diebesgut und ihr Fahrzeug auf der Flucht zurück. Der zurückgelassene PKW wurde daher zur Spurensicherung sichergestellt.

Pfullendorf

Trunkenheitsfahrt mit über 3 Promille

Die Polizei stoppte am späten Montagabend auf der Landstraße zwischen Pfullendorf und Aach Linz einen betrunkenen Radfahrer. Laut Zeugen sei dieser zuvor beim Fahren bereits hingefallen und wieder aufgestanden. Nach einem Atemalkoholvortest brachten die Polizeibeamten den 36-Jährigen aufgrund der Trunkenheitsfahrt in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Dort wies der Mann einen Alkoholwert von rund 3,8 Promille auf, weswegen er schlussendlich auf eine Station aufgenommen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Pfullendorf

Brandstiftung in leerstehendem Haus - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Personen haben am Montag gegen 18.30 Uhr in der Schulstraße einen Brand in einem leerstehenden Gebäude entfacht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Allerdings griffen die Flammen auch auf das Gebälk über, weswegen ein Teil des Daches abgedeckt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Mengen

Verkehrsunfall - Ape überschlägt sich

Am Montagmittag kam es kurz vor 13.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Hohentengen und Mengen zu einem Unfall. Eine 15-jährige Ape-Fahrerin überquerte an der Kreuzung Richtung Zwerenweg die Straße, übersah dabei aber das von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Auto einer 28-Jährigen. Die Autofahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr vermeiden. Hierbei wurde die Ape, ein dreirädriges Rollermobil, nach rechts von der Fahrbahn gestoßen, überschlug sich und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Durch den Aufprall wurde die 15-Jährige aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Ape-Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten daraufhin abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Sigmaringen

Fahrzeug touchiert - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag zwischen 13 und 17 Uhr kam es zu einer Kollision auf einem Supermarktparkplatz in der Georg-Zimmerer-Straße. Ein unbekannter Fahrer stieß mit einem dort parkenden grauen Toyota zusammen und machte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, aus dem Staub. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise zu Fahrer und Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

