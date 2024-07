Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Döhren: 70-Jährige mit dem Pedelec verunfallt - wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2024, ist eine Seniorin mit ihrem Pedelec am Maschsee gestürzt und verletzte sich. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Unfallhergang und nach Ersthelfenden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin gegen 15:45 Uhr den Schotterweg von einem örtlichen Fitnessclub kommend in Richtung Rudolf-von-Bennigsen-Ufer (nördlich des Parkplatzes). Vor Erreichen des asphaltierten Radweges (Radweg entlang des Maschsees) stürzte sie mit ihrem Zweirad auf dem Schotterbelag und verletzte sich am Arm. Sie wurde zunächst von Ersthelfern versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Unter den Ersthelfern soll sich auch eine Ärztin befunden haben.

Vor dem Sturz der 70-Jährigen soll eine 84-Jährige mit ihrem Pedelec den asphaltierten Radweg des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers (Veloroute) aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Süden befahren haben. Sie habe ein Handzeichen gegeben, um auf Höhe des Parkplatzes des Fitness-Clubs nach rechts auf den Radweg abzubiegen.

Der genaue Hergang und eine mögliche Beteiligung sind derzeit unklar, daher werden Zeugen und Ersthelfer gesucht. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888. /dd, aj

