POL-H: Hannover-Mittelfeld: Porsche-Fahrer mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Hannover (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung im Stadtteil Hannover-Mittelfeld hat die Polizei am Mittwochnachmittag, 24.07.2024, mehrere Dutzend Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Trauriger Spitzenreiter des Tages war ein Mann, der statt der erlaubten 50 mit vorwerfbaren 135 Stundenkilometern unterwegs war.

Am Mittwoch führte die Spezialisierte Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Besondere Dienste eine Geschwindigkeitsmessung auf der Hermesallee im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld durch. Während der dreistündigen Messung ertappten die Beamten zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer, die zum Teil deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs waren.

Insgesamt waren fünf Personen so schnell unterwegs, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Trauriger Spitzenreiter an diesem Tag war der Fahrer eines Porsche 911, der die Hermesallee offenbar als Rennstrecke nutzen wollte. Die Beamten erwischten den Mann aus Hannover mit vorwerfbaren 135 km/h - das sind 85 km/h zu viel. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Der Fahrer des Porsche war allerdings nicht der einzige Temposünder, der an diesem Tag unterwegs war. Insgesamt 43 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer überschritten in den drei Stunden die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Sie müssen nun mit entsprechenden Bußgeldern rechnen. /rod, dd

