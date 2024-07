POL-H: Laatzen: Unbekannte brechen Geldautomat an der Robert-Koch-Straße auf - Zeugen gesucht

Hannover (ots) - Am Dienstag, 11.06.2024, ist ein bislang unbekannter Verursacher in der "Tonstraße" in Hannover-Linden, nach einem Verkehrsunfall mit seinem Pkw geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen, fuhr der unbekannte Verursacher in der "Tonstraße" gegen 00:30 Uhr beim ...

