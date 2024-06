POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannten nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Straßenraub in Beuel, der sich am Donnerstagvormittag (13.06.2024) ereignet hat. Zur Tatzeit gegen 10:55 Uhr war eine 81-jährige Frau auf ihrem Fahrrad auf der Straße An Sankt Josef in Fahrtrichtung Rudolf-Hahn-Straße in ...

mehr