POL-BN: Bonn-Beuel: Unbekannter bringt Fahrradfahrerin zu Fall - Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub und sucht Zeugen

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Straßenraub in Beuel, der sich am Donnerstagvormittag (13.06.2024) ereignet hat.

Zur Tatzeit gegen 10:55 Uhr war eine 81-jährige Frau auf ihrem Fahrrad auf der Straße An Sankt Josef in Fahrtrichtung Rudolf-Hahn-Straße in Beuel-Mitte unterwegs. Nach Angaben der Seniorin sei ihr plötzlich ein Radfahrer von hinten kommend absichtlich gegen ihr Hinterrad gefahren. Daraufhin sei sie und auch der unbekannte Radfahrer gestürzt. Dieser sei dann mit ihrem Stoffbeutel, den die Frau in ihrem Fahrradkorb transportiert hatte, davongefahren. In dem Beutel befanden sich unter anderem die Geldbörse und das Mobiltelefon der 81-Jährigen. Die Frau wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitet Fahndung nach dem flüchtigen Radfahrer, der wie folgt beschrieben werden kann, führte nicht zu seiner Festnahme:

- Etwa 30-35 Jahre alt, schlank, trug beige Kleidung

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02287 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

