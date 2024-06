Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall beim Abbiegen - 58-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Bornheim (ots)

Am Dienstag (11.06.2024) ereignete sich auf der Blumenstraße in Bornheim-Waldorf ein Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit gegen 13:40 Uhr beabsichtigte eine 61-jährige Frau mit ihrem PKW von der Blumenstraße nach rechts in den Kampsweg abzubiegen. Hierbei nahm sie einer Radfahrerin den Vorrang, die zu diesem Zeitpunkt den Geh- und Radweg der Blumenstraße aus Dersdorf kommend in Fahrtrichtung Kardorf befuhr.

Die 61-Jährige fuhr gegen die Radfahrerin, die daraufhin stürzte und dabei verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie nach einer Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 2 übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell