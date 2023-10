Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Nachtragsmeldung

Mogendorf (ots)

Am heutigen Sonntag, den 08.10.2023 wurde der PI Montabaur ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw und verletzten Personen auf der L 307 zwischen Mogendorf und Vielbach mitgeteilt. Nach Beendigung der Unfallaufnahme kann von folgendem Unfallhergang ausgegangen werden: Der unter Alkoholeinfluss stehende 48-jährige Unfallverursacher fuhr von Mogendorf kommend in Fahrtrichtung Vielbach, als er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und infolge des anschließenden Gegenlenkens in den Gegenverkehr geriet. Hier touchierte er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kollidierte er dann frontal mit einem ebenfalls entgegenkommenden Mercedes und einem dahinter fahrenden Peugeot. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, vier Unfallbeteiligte wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren war sein Fahrzeug nicht mehr zum Verkehr zugelassen. Die Fahrbahn war für ca. drei Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei waren die Feuerwehren der VG Selters, sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

