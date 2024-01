POL-PDMY: Fund eines Pkw-Wracks in der Ahr

Kottenheim, Junker-Schilling-Straße (ots) - Am 08.01.2024, wurde die Polizei Mayen gegen 14:42 h, über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kenntnis gesetzt. Die Rettungskräfte befinden sich derzeit auf der Anfahrt. Von Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen ...

